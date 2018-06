PARTICIPAÇÕES

Dr. Manuel José Gonçalves Jardim Costa

FALECEU

R.I.P.

Seus tios, António Gonçalves da Costa e Maria de Lurdes Ribeiro Pereira de Freitas e Costa, seus primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso sobrinho, primo e parente, residente que foi à freguesia do Imaculado Coração de Maria, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para inumação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima (terça-feira) dia 12.06.2018, pelas 17:00 horas, na Igreja do Colégio no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

A Farmadeira Farmacêuticos da Madeira Lda., vem, por este meio, com grande pesar, comunicar o falecimento do Exmo. Sr. Dr. Manuel José Gonçalves Jardim Costa, Diretor Executivo desta empresa desde 1992.

Desde essa data, e durante 25 anos, o Dr. Manuel Costa evidenciou sempre o seu espírito dedicado, trabalhador e responsável, defendendo com integridade os interesses da Farmadeira e fomentando a mobilização e motivação dos seus colaboradores. Exigente, antes de mais consigo próprio, mostrou sempre muito orgulho e brio na obtenção dos objetivos traçados, tendo um papel deveras importante na concretização da expansão da Empresa e na construção das novas instalações.

Neste momento de dor, a Farmadeira - Farmacêuticos da Madeira Lda., envia à família, aos amigos e a todos os que com ele trabalharam, as mais sentidas condolências.

A Farmácia Nacional, Direcção Técnica e colaboradores vêm lamentar o falecimento do Senhor Dr. Manuel José Costa Diretor Executivo da Farmadeira-Farmacêuticos da Madeira Lda. pessoa amiga e estimada, enviando os mais sentidos pêsames à Exma. família neste momento de dor.

A Farmácia Santo António e toda a sua equipa cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu amigo Sr. Dr. Manuel José Gonçalves Jardim Costa e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para inumação no mesmo.

A Farmácia Moderna, em Câmara de Lobos e toda a sua equipa cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu amigo Sr. Dr. Manuel José Gonçalves Jardim Costa e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para inumação no mesmo.

A Gerência, da Farmácia Varela, e seus colaboradores manifestam o seu pesar pela perda do seu amigo e director executivo da Farmadeira Dr. Manuel Costa. É com profunda tristeza que nos despedimos do Dr. Manuel Costa, do qual iremos lembrar sempre o empenho, integridade e dedicação. Endereçamos a toda a família os nossos sentidos pêsames.

Funchal, 8 de Junho de 2018