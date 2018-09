PARTICIPAÇÕES

Nélio Milagres Gonçalves de Freitas

FALECEU

Seus filhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi no Complexo Habitacional Coolobos, sitio da Torre, Paróquia de Santa Cecília, Câmara de Lobos.

Mais participam que o funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 15 horas, para a capela do cemitério Municipal de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16 horas, prosseguindo para o mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir ao funeral do seu saudoso parente, ou que, de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

GRUPO PESTANA, a Administração, Direção e colaboradores, participam o falecimento do Sr. Nélio Milagres Gonçalves de Freitas, nosso colaborador e colega, e que o funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 16 horas, na capela do cemitério Municipal de Câmara de Lobos, prosseguindo para o mesmo.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NA HOTELARIA, TURISMO, ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS E SIMILARES DA RAM, participa o falecimento do Sr. Nélio Milagres Gonçalves de Freitas, nosso Associado nº10.181, e que o funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 16 horas, na capela do cemitério Municipal de Câmara de Lobos, prosseguindo para o mesmo.

Endereçamos aos familiares, as mais sinceras condolências.

Câmara de Lobos, 7 de Setembro de 2018