PARTICIPAÇÕES

Manuel Gonçalo Martins Vieira

(O nosso Gonçalinho / O vosso Vieira)

Faleceu

É com muito pesar e tristeza que, sua querida esposa, Gladys Nieves de Freitas de Carrillo Vieira, seus queridos filhos, Daniel Brás Freitas Vieira, Eliana José Freitas Vieira e Cora Evelina Freitas Vieira, seus queridos netos Beatriz, Diogo e Rodrigo. Sua irmã Maria José Martins Vieira, seu cunhado Francisco José Tavares Vieira, seus sobrinhos Gonçalo Asdrúbal Martins Tavares Vieira e Pedro Manuel Martins Tavares Vieira e, demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, marido, pai, avô, irmão, cunhado, tio, primo, amigo, vizinho e parente, morador que foi ao Sítio da Casa Branca, Freguesia do Monte, Concelho do Funchal, que o seu funeral se realiza este sábado, 28 de Abril, saindo da capela mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:30 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Monte, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para jazigo no Cemitério do Monte.

A homenagem ao nosso Pai

Pai, hoje não está mais entre nós, partiu na sua última viagem e no nosso coração deixou um eterno vazio. Não queremos pensar ou falar só da tristeza, porque não queremos associar seu nome ao sofrimento.

Hoje, amanhã e sempre queremos recordar quem o senhor foi em vida. Queremos apenas lembrar e eternamente carregar no nosso coração o pai maravilhoso que tivemos a oportunidade de ter e de conhecer. O exemplo de homem que foi para todos. Queremos tornar eterna a sua memória e honrá-la com a nossa vida.

O seu valioso exemplo como pessoa, deixa muitas saudades, nosso Pai, mas também muito amor, muitas aprendizagens, e a certeza que jamais será esquecido.

Dói muito perder-te Pai. Dói muito saber que aquele que tanto amamos e admiramos fechou para sempre os olhos. Dói ainda mais saber que nunca mais sentiremos o calor do teu abraço.

Amamos-te e para sempre te amaremos! Descanse em paz, nosso amado Pai!

Dos teus filhos Daniel, Eliana e Cora. Até já nosso Pai.

Toda a família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso ente querido, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar.

Agradecimentos que são extensivos e de um modo especial: a toda a equipa médica, enfermeiros e pessoal auxiliar da Especialidade de Cardiologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, o nosso muito Obrigado pelo vosso profissionalismo, carinho e dedicação para com o nosso ente querido. Estamos-vos imensamente gratos.

Mais participam que na próxima quarta-feira, dia 2 de Maio, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento às pessoas que acompanharam o seu funeral, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Monte, pelas 18:00 horas.

A Padaria dos Marmeleiros (Monte) sua gerência e funcionários participam o falecimento do seu sócio-gerente Sr. Manuel Gonçalo Martins Vieira e que o seu funeral realiza-se este sábado dia 28 Abril pelas 14:30 horas e será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas seguindo o seu funeral para jazigo no cemitério da freguesia do Monte.

A Padaria do Livramento sua gerência e funcionários participam o falecimento dos seu sócio-gerente Sr. Manuel Gonçalo Martins Vieira e que o seu funeral realiza-se este sábado dia 28 de Abril pelas 14:30 horas e será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas seguindo o seu funeral para jazigo no cemitério da freguesia do Monte.

A administração da SOCIPAMO, SA e os seus colaboradores participam o falecimento do Senhor Manuel Gonçalo Martins Vieira, empresário com uma vida de dedicação à panificação, dando continuidade ao negócio fundado pelos seus pais, considerando uma grande perda para esta indústria, o que muito lamentam, e endereçam sentidos pêsames a toda a sua família.

Funchal, 28 de abril de 2018