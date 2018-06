PARTICIPAÇÕES

Manuel Batista Rosa

(IRMÃO DA CONFRARIA DO SANTÍSSIMO)

FALECEU

Seus filhos, filha, nora, genros, netos, bisnetos, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi a a Rua Dr. João Abel de Freitas, freguesia e concelho de Santana, que o seu funeral realiza-se hoje, saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas para a Igreja Paroquial de Santana, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da localidade.

A família, antecipadamente agradece a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar o funeral do seu ente querido ou de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Mais se informa que na próxima quinta-feira dia 7 de Junho, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma pelas 8:00 horas, na Igreja Paroquia de Santana.

Renovado agradecimento ao Lar de Idosos de Santana pela manifesta amizade e dedicação de todo o pessoal durante os quase três anos que teve como utente dos prestáveis serviços desta instituição.

A todos um muito Obrigado.

A Banda Municipal de Santana participa o falecimento do Sr. Manuel Batista Rosa, antigo dirigente desta Associação Filarmónica, apresentando a toda a família as sentidas condolências e que o seu funeral se realiza hoje saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas para a Igreja paroquial de Santana onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da localidade.

A Assembleia Municipal e a Câmara Municipal de Santana, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do Exmo. Senhor Manuel Batista Rosa, ex-Deputado Municipal e ex-Vereador da Câmara Municipal de Santana e apresentam à Exma. família as sentidas condolências e que o seu funeral se realiza hoje saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas para a Igreja paroquial de Santana onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da localidade.

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santana e o seu Corpo de Bombeiros, participam o falecimento do Sr. Manuel Batista Rosa, pai do Sr. João José Batista Rosa, Presidente do Conselho Fiscal da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santana, e sogro do Sr. José António Freitas, Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Santana, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13h30, para a Igreja Paroquial de Santana, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15h00, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da localidade.

Santana, 3 de Junho de 2018