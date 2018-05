PARTICIPAÇÕES

Maria Teresa de Nóbrega Fernandes

FALECEU

Seus filhos: Lina Fernandes, José Luís, Maria Helena, Ana Maria, Dalila Duarte, Alejandra Nóbrega, Maria Ascensão, Vítor Manuel e Maria José, suas noras, genros, netos, bisnetos, seu irmão, cunhadas, sobrinhos e os demais familiares, presentes e ausentes, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa e querida parente, natural e residente que foi na paróquia da Assomada, freguesia do Caniço, cujo funeral se realiza hoje, com celebração da missa de corpo presente pelas 14h00, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço, onde decorrerá o velório a partir das 12h00, após estas cerimónias prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Manifesta um especial e merecido agradecimento às assistentes domiciliárias da Segurança Social do Caniço, que souberam exercer a sua actividade com excelência profissional, simpatia e humanismo, proporcionando momentos de conforte e bem estar a sua familiar.

Da última paragem do Portinho, partirá um autocarro pelas 13h15, subindo pela estrada dos moinhos com destino ao dito cemitério afim de transportar os interessados, regressando após as cerimónias, ao local de partida.

Domingo, dia 6 de maio, sendo o 7.º dia da sua morte, será celebrada a missa em sufrágio da sua alma pelas 11h30, na Igreja Paroquial da Assomada, pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

O Grupo Nóbrega e seus colaboradores, participam às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da Sra. Maria Teresa de Nóbrega Fernandes, mãe das colaboradoras e colegas Dalila Duarte e Alejandra Nóbrega e sogra dos colaboradores e colegas Marc Duarte e Celeste Correia, cujo funeral se realiza hoje no Novo Cemitério Municipal do Caniço pelas 14h30, precedido da missa de corpo presente pelas 14h00.

Caniço, 2 de Maio de 2018