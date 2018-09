PARTICIPAÇÕES

Maria Lurdes Figueira de Sousa

(SALOMÉ)

FALECEU

R.I.P.

Seu marido Luciano Gil Louro Gomes, seus filhos: Duarte Luciano Sousa Gomes, José Maurílio Sousa Gomes, Paulo Renato Sousa Gomes e Lícia Carla Sousa Gomes, suas noras, netos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó e parente, residente que foi à Rua Antero de Quental, freguesia de Santo Antonio e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 16:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 15:30 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que a Missa do 7º Dia será celebrada na próxima Quarta-Feira, dia 26, pelas 18:30 horas, na Igreja da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus-Boa Nova.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais dos 5º e 3º andares do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram a sua saudosa familiar.

Mãe não queríamos que a sua despedida fosse assim.

Mãe você foi Mulher, Esposa, Mãe, Avó e Amiga. Um orgulho para nós.

Mãe ensinou-nos a ter fé em nós mesmos e em Deus.

Mãe sabemos que vai continuar a nos acompanhar do céu.

Mãe um dia nos encontraremos de novo.

Mãe nunca aprendemos a dizer ADEUS.

A Comissão Política do PSD da freguesia de São Gonçalo, cumpre o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da Srª. D. Maria Lurdes Figueira de Sousa, mãe do presidente desta comissão Sr. Duarte Luciano Sousa Gomes e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 16:00 horas, no Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo.

A Direção do Clube Desportivo 1.º de Maio, seus funcionários, colaboradores, atletas e sócios, prestam a sua maior solidariedade ao seu presidente da direção, Duarte Luciano, pela perda da sua mãe. Os sentidos pêsames a toda a sua família, neste momento de dor.

O grupo de veteranos do Clube Desportivo 1.º de Maio, presta a sua maior solidariedade ao seu presidente da direção, Duarte Luciano, pela perda da sua mãe, srª. D. Maria Lurdes Figueira de Sousa. Os sentidos pêsames a toda a sua família neste momento de dor.

A Gerência da Firma Irmãos Quintal-Construções, Lda., cumpre o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da Srª. D. Maria Lurdes Figueira de Sousa, mãe do nosso amigo Sr. Duarte Luciano Sousa Gomes e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 16:00 horas, no Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo.

Funchal, 23 de Setembro de 2018