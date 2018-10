PARTICIPAÇÕES

Maria de Sousa

FALECEU

Seu marido Jaime Sousa de Jesus, seus filhos Michael Sousa de Jesus, esposa e filha, Marco Bruno Sousa Jesus e esposa, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, irmã, tia e parente que foi residente à Rua do Brasil, paróquia da Nazaré, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14.00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.30 horas na referida capela.

O CSD Camara de Lobos cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da Sr.ª Maria de Sousa, mãe do seu atleta sénior, Sr.º Marco Jesus, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14.00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para o mesmo.

Funchal, 8 de Outubro de 2018