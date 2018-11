PARTICIPAÇÕES

António Agostinho da Luz

(IRMÃO DA CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO)

FALECEU

Alguém a quem eu lembro noite e dia

A quem eu sempre vou recordar

Cuja presença transbordou

Meu coração de alegria,

Alguém a quem eu Amei e sempre vou Amar.

De seu neto Fábio Passos

Sua esposa, Maria Olívia dos Passos da Luz, seu filho, Marcelino da Luz Passos, esposa e filhos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, natural da Boaventura e residente que foi na rua da Rochinha, Funchal.

Mais participam que o funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:30 horas, para a igreja paroquial de Santa Quitéria, Boaventura, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da mesma freguesia.

A família agradece antecipadamente, a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente, ou que, de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Os elementos da esquadra da PSP de São Vicente, participam o falecimento do Sr. António Agostinho da Luz, pai do agente Marcelino Passos, e que o funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:30 horas, para a igreja paroquial de Santa Quitéria, Boaventura, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da mesma freguesia.

Boaventura, 5 de Novembro de 2018