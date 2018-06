PARTICIPAÇÕES

Maria Zita Frade

FALECEU

R.I.P.

Seu marido, José Firmino Serrão de Gouveia, seus filhos, filhas, genro, noras, netos, irmãos, irmã, cunhados, cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à freguesia do Estreito da Calheta, concelho da Calheta e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo pelas 15:00 horas na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, freguesia do Estreito da Calheta, concelho da Calheta, prosseguindo o seu funeral para inumação no Cemitério Municipal do Estreito da Calheta.

Mais se informa que a partir das 14:00 horas o corpo encontra-se em velório na referida Igreja.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada dia 16.06.2018 (sábado), pelas 19:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, freguesia do Estreito da Calheta, concelho da Calheta, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Agradecimentos às equipas, médica, enfermagem e assistentes operacionais do serviço de urgência em especial à unidade de cuidados intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça no Funchal, pelo esforço, dedicação e humanização nos cuidados prestados, no sentido de lhe ter proporcionado conforto e dignidade nos últimos dias de vida da nossa querida mãe. Renova agradecimentos a toda a equipa da Unidade de Santo Agostinho da Casa de Saúde Câmara Pestana no Funchal, em especial ao seu médico assistente Sr. Dr. José Teotónio Jesus.

A Direção e funcionários do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da Região Autónoma da Madeira vêm participar o falecimento da Sra. Maria Zita Frade, mãe do Presidente da Direção deste Sindicato - Dr. Ricardo Miguel Frade de Gouveia.

A Equipa da Associação Abraço – Delegação do Funchal, participa o falecimento da D. Maria Zita Frade mãe de duas colegas e manifestam os seus mais sentidos pêsames para toda a sua família, pela perda do seu ente querido. Que estas palavras possam servir de algum conforto.

Estreito da Calheta, 8 de Junho de 2018