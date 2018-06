PARTICIPAÇÕES

Matilde Teixeira Simão

21/10/1924 - 15/06/2018

FALECEU

Seu filho António João de Agrela, sua nora, netos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento desta sua saudosa parente, residente que foi ao Caminho Lombo das Laranjeiras, freguesia da Calheta e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela mortuária do Cento de Saúde da Calheta pelas 12.15 horas para a Igreja paroquial de São Francisco Xavier, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13.00 horas, prosseguindo depois o funeral para o cemitério do Lombo do Salão.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral, ou que, de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Manuel Baeta, José António Câmara, Hilário Freitas, Alberto Nunes, Manuel Serra, Júlio Urbino e Carlos Teles, colegas e amigos do Sr. António João Agrela, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua mãe, Sra. Matilde Teixeira Simão, e que o seu funeral de realiza hoje, saindo do Centro de Saude da Calheta pelas 12.15 horas para a igreja paroquial de São Francisco Xavier, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13.00 horas, prosseguindo depois o funeral para o cemitério da freguesia.

Calheta,17 de Junho de 2018