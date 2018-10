PARTICIPAÇÕES

Maestro Victor Costa

FALECEU

R.I.P.

A família, cumpre o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso famíliar e que o seu funeral se realiza amanhã, Domingo, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 09:30 horas, para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, prosseguindo o seu funeral, pelas 14:00 horas, para Jazigo no mesmo.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Quinta-Feira, dia 01, pelas 17:00 horas, na Igreja da Sé.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e às assistentes operacionais dos Hospitais Dr. Nélio Mendonça e Marmeleiros e agradecem dum modo especial ao Hospital Dr. João de Almada (Lar), que carinhosamente o acompanharam no seu percurso de doença.

O Coro da Catedral do Funchal participa, com grande mágoa, que o seu Querido Maestro Victor Costa partiu rumo à harmonia perfeita da eternidade e que cantará com Ele, amanhã, Domingo, pelas 13:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Os dirigentes, sócios e elementos dos grupos da Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz expressam o seu profundo pesar pelo falecimento do Maestro, Compositor e Tenor João Victor Costa, primeiro diretor artístico do Grupo Coral desta Associação, manifestando reconhecimento e profunda gratidão pelo trabalho por ele desenvolvido, em prol da promoção da cultura na Região Autónoma da Madeira.

Funchal, 27 de Outubro de 2018