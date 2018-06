PARTICIPAÇÕES

Matilde de Caires Vasconcelos

FALECEU

Seu marido, filhos, noras, netos, bisneta, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa e querida parente, residente que foi na freguesia de São Gonçalo, concelho do Funchal, cujo funeral se realiza hoje pelas 13h30, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo, para inumação no mesmo.

Será antecedido de missa de corpo presente pelas 13h00, na referida Capela, onde se encontrará em velório a partir das 10h30.

Reconhecidamente, os familiares expressam a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar e, antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Sábado dia 23 de junho pelas 19h00, será celebrada a missa do 7º dia em sufrágio da sua alma na Igreja Paroquial de São Gonçalo, pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Avia Car - Rent-a-Car e seus colaboradores, participam o falecimento da Sra. Dona, Matilde de Caires Vasconcelos, mãe do nosso Diretor, Sr. Eduardo Lucas, apresentando sentidas condolências e a toda família, cujo funeral se realiza hoje, com celebração da missa pelas 13h00, na Capela do Cemitério de São Gonçalo, após a qual prosseguirá para inumação no mesmo.

Funchal, 18 de Junho de 2018