PARTICIPAÇÕES

Maria Fátima Drumond de Azevedo

FALECEU

R.I.P.

Seus irmãos: José Tibúrcio Drumond de Azevedo e António Paulo Drumond de Azevedo, sua esposa Egídia Maria Vieira Nunes Azevedo e filhos, seus tios, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada, tia, sobrinha, prima e parente, residente que foi ao Caminho de São Roque - Beco do Cano de Cima, nº 13, freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo de família no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na proxima Terça-Feira, dia 16, pelas 19:00 horas, na Igreja da Paróquia de São José.

A família agradece ao Sr. Dr. Luís Freitas, pela forma carinhosa, atenciosa, dedicada e profissional como sempre tratou a nossa saudosa familiar.

O Sr. Isaque, Sra. Teresa, filhos, genro e netos, manifestam o seu sentido pesar pelo falecimento da querida e estimada amiga Fátima Azevedo e endereçam as sentidas condolências a toda a sua família. Ela foi uma mulher com princípios fortes e com um tratamento especial para todas as pessoas em seu redor... Sempre amou e ajudou a todos!

Funchal, 12 de Outubro de 2018