Agostinho Vieira Ventura

(Irmão da Confraria do Santíssimo Sacramento)

Faleceu

Sua esposa, Virgínia Gonçalves Cristo, seus filhos, Maria Rosalina Delgado, esposo, filhos e netos, Maria da Conceição Silva, esposo, filhos e netos, Odília Encarnação Caroto, esposo e filhos, Maria Fátima Ribeiro, esposo e filhos, Agostinho Paulo Vieira, esposa e filhos, Teresa Maria Passos, esposo e filhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso esposo, pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio, primo, amigo, vizinho e parente, residente que foi a Vereda da Fonte Nº 6 – Cova do Arco, freguesia do Arco da Calheta, concelho da Calheta e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital dos Marmeleiros, pelas 13:00 horas para a Igreja Paroquial de São Brás - Arco da Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de Arco da Calheta.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu ente querido ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

A família agradece de um modo especial a toda a equipa médica, enfermagem, auxiliares e pessoal administrativo do Serviço do 2º andar nascente do Hospital do Marmeleiros, pelo carinho, dedicação e profissionalismo com que cuidaram do seu familiar.

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á no próximo Domingo 29-04-2018, pelas 07:30 horas na Igreja Paroquial de São Brás - Arco da Calheta.

Arco da Calheta , 26 de Abril de 2018