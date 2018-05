Francisco de Barros

(MAIS CONHECIDO POR ISABELINHA)

FALECEU

Seus filhos Francisco Renato; João Aurélio e esposa; Maria Fátima e marido; Maria Luz e marido; seus netos, bisnetos, sobrinhos, vizinhos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada João Gonçalves Zarco, 261, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Sábado, dia 19/05/2018, pelas 19:30 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 11 de Maio de 2018