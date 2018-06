Maria Judite Gomes

FALECEU

Seu marido Urbino Gomes; seus filhos José Martinho Gomes e esposa; Sebastião Orlando Gomes e companheira; Patrícia Rubina Gomes, marido e filhos; Carlos Hélder Gomes; seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Travessa do Lombo do Liro, 15, paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Garachico, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do mesmo.

Sairá uma camioneta pelas 11:30 horas da Nova Aurora, passando pelo Garachico, via rápida, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Sábado, dia 23/06/2018, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Garachico, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 17 de Junho de 2018