Cecília Manuel de Ponte

(IRMÃ DA CONFRARIA DAS “IRMÃS DE MARIA”)

FALECEU

R.I.P.

Suas irmãs, Deolinda de Ponte, Conceição de Ponte, sua sobrinha ausente no Brasil, primo, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, irmã, tia, prima, amiga e vizinha, residente que foi à Estrada Regional 222, freguesia dos Canhas, concelho de Ponta do Sol e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 15:30 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade - Canhas, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 17:00 horas na referida Igreja, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no Cemitério da dita freguesia.

Mais se informa que no próximo Domingo, 6 de Maio, será celebrada missa de 7.º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas às pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade, Freguesia dos Canhas, Ponta do Sol pelas 09:15 horas.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar.

Agradecimentos que são extensivos e de um modo especial: a toda a equipa de operacionais: Ajudantes Domiciliárias da S. Social, Centro de Saúde da Ribeira Brava e Ponta do Sol bem como aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol pelo seu incansável profissionalismo e dedicação. O nosso muito Obrigado.

Canhas, 2 de Maio de 2018