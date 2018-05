Isaura de Mendonça de Freitas

FALECEU

R.I.P.

Sua filha Maria Otília Freitas Nascimento, seu genro, nora, netos, bisnetas, cunhada, sobrinhos edemais família, cumprem o doloroso dever departicipar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da suasaudosamãe, sogra, avó, bisavó, cunhada, tia eparente, residente que foi às Escadas da Corujeira-Entrada 22-Casa 2, freguesia do Montee que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal do Monte, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, amanhã, Quinta-Feira, dia 17, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Monte.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Ortopedia-6º andar-nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e profissional como sempre trataram a sua saudosa familiar.

Funchal, 16 de Maio de 2018