Fernando de Sousa

FALECEU COM 76 ANOS

Sua esposa Maria Celeste Pestana e seus filhos Maria Fátima Pestana de Sousa marido e filhos, Fernanda Pestana de Sousa marido, filhos e neta, Fernando Pestana de Sousa esposa e filhos, Domingos Pestana de Sousa e filhos, Joaquim Pestana de Sousa esposa e filhos, Naíde Pestana de Sousa marido e filhos, António Pestana de Sousa esposa e filhos, José Isidro Pestana de Sousa esposa e filhos, Leandra Pestana de Sousa marido e filhos, Telma Pestana de Sousa marido e filhos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, primos, vizinhos, amigos e demais família, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento deste seu saudoso pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, primo, vizinho, amigo e parente. Morador que foi ao sítio da Estrada do Luzeirão, Jardim da Serra Paróquia de São Tiago. Participam que o seu funeral se realiza este domingo saindo do Hospital do Funchal pelas 13:30 horas, para a igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, onde haverá missa de corpo presente pelas 14:30 horas, prosseguindo o funeral para jazigo no cemitério do Estreito de Câmara de Lobos.

A missa de 7º dia será na próxima quinta-feira às 19:00 horas, na igreja Paroquial de São Tiago.

A família agradece às pessoas que acompanharem este nosso irmão na sua última morada e desde já a nossa profunda gratidão.

Participa que será rezada uma missa por quem acompanhar este seu saudoso parente. Desde já o nosso muito obrigado e um bem-haja.

Informa-se que sairá um autocarro às 13:30 horas da Padaria Fátima, sobe o Marco, vai a venda do Sr. Mário (Corrida), vai ao Xote e desce o Caminho do Foro e de regresso ao mesmo local.

Jardim da Serra, 21 de Outubro de 2018