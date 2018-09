José de Olim Perestrelo

FALECEU

Sua esposa Maria de Freitas Remesso, filhos, genros, noras, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Sítio do Poço do Gil, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza amanhã (terça feira), pelas 10 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angustias, em São Martinho, para cremação no mesmo.

Será procedido de um Discurso Bíblico, pelas Testemunhas de Jeová, às 09.30 horas, na referida capela.

A família antecipadamente agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar. Agradece ainda, reconhecidamente, a toda a Equipa de Profissionais de Saúde da Santa Casa da Misericórdia de Machico, bem como a toda a Equipa do 1.º andar do Serviço de Pneumologia do Hospital dos Marmeleiros, pela forma carinhosa e dedicada como trataram o seu querido parente.

Funchal, 24 de Setembro de 2018