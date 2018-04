Francisco de Faria

Faleceu

R.I.P.

Sua esposa, Inocência Ivone Rodrigues Faria, seus filhos, Glency Ivone de Faria Rodrigues Santos, marido e filha, Johnnie Francisco de Faria Rodrigues, esposa e filhos, Cristina de Faria Rodrigues, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, amigo, vizinho e parente, morador que foi ao Caminho de São Martinho, Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas, para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no mesmo.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso ente querido, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar.

Mais participam que na próxima quinta-feira dia 26 de Abril, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento às pessoas que acompanharam o seu funeral, na Igreja Paroquial de São Martinho, Funchal, pelas 18:00 horas.

Funchal 22 de Abril de 2018