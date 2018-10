Hipólito Joaquim Camacho

R.I.P.

Pai Dedicado!

Pai Amoroso!

Pai Altruísta!

Pai Perseverante!

Que o teu olhar inebriante continue a guiar-nos, hoje e sempre!

Seus filhos, Maria José e Marcelino, sua nora Fernanda, seus netos André e Camila, suas irmãs e cunhados, seus sobrinhos, primos, compadres, afilhados e amigos participam o falecimento do seu ente querido, residente que foi ao Caminho da Achada nº 28 e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, iniciando-se com a Eucaristia de Acção de Graças pelo dom da sua Vida, pelas 11:30 h, na Igreja Paroquial dos Álamos, à qual se seguirá o funeral para o Cemitério de São Martinho, para Jazigo no mesmo.

Funchal, 27 de Outubro de 2018