Eurico António de Ornelas

Faleceu

R.I.P.

A família cumpre o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu parente, e que o seu funeral se realiza amanhã domingo dia 29.04.2018, com missa de corpo presente, pelas 09:30 horas, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja Velha de São Martinho), prosseguindo, pelas 10:00 horas, para cremação no Cemitério de Nossa Senhora das Angustias em São Martinho no Funchal.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que pretendam acompanhar o funeral ou que, de qualquer forma, manifestem o seu pesar.

Funchal, 28 de Abril de 2018