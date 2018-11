Agostinha de Jesus

FALECEU COM 60 ANOS

Seu marido José de Jesus Júnior e seus filhos Lúcia de Jesus Abreu marido e filhos, Nelson Lilito Jesus esposa e filhos, Rúben de Jesus, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, primos, vizinhos, amigos e demais família presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa irmã, cunhada, tia, prima, vizinha e parente. Moradora que foi ao Caminho do Jardim da Serra, Vereda do Boto, Paroquia de São Tiago. Participam que o seu funeral se realiza este domingo saindo do Hospital do Funchal pelas 13:30h para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00h, proseguindo o seu funeral para jazigo do cemitério do Estreito de Câmara de Lobos. A missa de 7º dia será no próximo domingo pelas 7:00h na Igreja Paroquial de São Tiago.

A família agradece as pessoas que acompanharem esta nossa irmã até a sua última morada e deste já a nossa profunda gratidão. Participa que será rezada uma missa por quem acompanhar esta sua saudosa parente. Desde já o nosso muito obrigado e um bem-haja.

Informa-se que sairá um autocarro (da Rodoeste) às 13:45h da Padaria Fátima, sobe o Marco, vai a Venda do Sr. Mário (Corrida), vai ao Xote e desce o Caminho do Foro e de regresso ao mesmo local.

Jardim da Serra, 4 de Novembro de 2018