Gertrudes de Freitas

(mais conhecida por Irmã Nivalda)

Faleceu

As Irmãs Clarissas do Mosteiro de Santo António e família

cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa Irmã e parente, que foi residente ao Caminho do Pomar do Miradouro nº2 – Mosteiro de Santo António das Irmãs Clarissas, freguesia de Santo António e que o seu funeral realiza-se hoje, com missa de corpo presente pelas 11.30 horas na capela do referido Mosteiro, prosseguindo o seu funeral para inumação no cemitério municipal de Santo António.

As Irmãs agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nesse piedoso acto.

As Irmãs Clarissas do Mosteiro de Santo António e familiares, mui reconhecidamente agradecem a todas as pessoas que se dignaram acompanhar o funeral da sua saudosa Irmã e parente e/ou de qualquer outra forma manifestaram o seu pesar, participam que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no próximo dia 24-05-2018 (quinta-feira) pelas 8h30, na capela do Mosteiro das Irmãs Clarissas em Santo António.

Funchal, 19 de Maio de 2018