Maria José de Freitas Pires

FALECEU

Seus filhos, noras, genros, netos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó e parente, residente que foi à Rampa da Ventrecha, freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira, saindo da Capela da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz, onde o corpo se encontra em camara ardente, pelas 14:30 horas, para a Igreja Matriz de Santa Cruz, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral da sua saudosa parente, até à sua última morada e informa que pelas 14:00 horas sairá um autocarro do Elefante Azul, sobe o caminho velho da terça, vai ao Moinho do Valente, fim do Caminho dos Moinhos e desce a estrada Santo António da Serra, torre, com destino à igreja e cemitério, para todas as pessoas interessadas em acompanhar o funeral, regressando ao local de partida.

No próximo domingo (16/09/2018), pelas 09:15 horas, na Igreja Matriz de Santa Cruz, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

A família agradece de forma especial à equipa de enfermagem e assistentes operacionais da Unidade Atalaia Living Care pelo profissionalismo, carinho e dedicação com que cuidaram da sua ente querida.

Santa Cruz, 10 de Setembro de 2018