Maria José das Neves

FALECEU

R.I.P.

Suas filhas: Maria Gorete de Freitas Silva Mendonça, Maria Alice de Freitas Silva Jesus, Maria Ana de Freitas Silva e Dília Maria Freitas Silva, seus genros, netose demais família,cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avóe parente, residente que foi ao Caminho do Terço - Beco do Pomar, nº 8, Paróquia do Sagrado Coração de Jesus – Boa Novae que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que a Missa do 7º Dia, será celebradana próxima Quarta-Feira, dia 6, pelas 18:30 horas, na Igreja da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus - Boa Nova.

“Na mão de Deus, na sua mão direita,

Descansou afinal meu coração.

Do palácio encantado da Ilusão

Desci a passo e passo a escada estreita.

Selvas, mares, areias do deserto...

Dorme o teu sono, coração liberto,

Dorme na mão de Deus eternamente! “

Antero de Quental, in “Sonetos”

Funchal, 1 de Junho de 2018