Teresa de Jesus Vieira

Faleceu

Seus filhos; Antonieta Margarida Martins; Miguel Vieira Martins, companheira e filho; Rita Martins Gouveia, marido, filhas e netos; Rogério Vieira Martins; Teresa Martins Lima Farinha, marido e filhos; Maria José Roque, marido e filho; Susana Martins da Fonseca, marido e filhos; suas irmãs, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua Capitão José Jorge Frutuoso da Silva, Monte, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 12:00 horas, para a capela do cemitério do Monte, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Quarta-feira, dia 05/09/2018, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Nossa do Livramento, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A Administração e Colaboradores da empresa ELPS, LDA participam o falecimento da Sra Teresa de Jesus Vieira, avó do nosso colaborador, Hugo Miguel Gama Martins

Funchal, 2 de Setembro de 2018