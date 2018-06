João Pestana

FALECEU

COM 60 ANOS

Sua esposa Maria Cecília Jardim Teixeira Pestana, seus filhos, José Nélson Jardim Pestana, Maria Daniela Jardim Pestana, seus irmãos, cunhados, primos e ausentes cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste saudoso marido, pai, irmão, cunhado, tio, vizinho, amigo e parente, morador que foi na Rua das Corticeiras n.º 3, Jardim da Serra, paróquia de São Tiago, no Jardim da Serra, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 03-06-2018 saíndo do Hospital do Funchal pelas 11h30 para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, no Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12h00, prosseguindo o funeral para o Cemitério do Estreito de Câmara de Lobos. Informa-se as pessoas que a missa de 7º dia, é na próxima quinta às 19h00 na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra, Câmara de Lobos.

Mais se informa que será celebrada uma missa nas intenções das pessoas que acompanharem o funeral desde já o nosso muito obrigado, um bem haja.

Sairá uma camioneta da padaria Fátima ás 11h30 , vai a corrida chote e desce as corticeiras para a Igreja do Estreito de Câmara de Lobos.

Jardim da Serra, Câmara de Lobos, 3 Junho 2018