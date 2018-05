Manuel Fernandes Pardau

(IRMÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO)

FALECEU

Sua esposa, Maria da Conceição Pereira Pardau, seus filhos, José Manuel Pereira Pardau, esposa e filha, Maria de Fátima Pereira Pardau e esposo, João Evangelisto Pereira Pardau e esposa, Graciela Pereira Pardau, filhos e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso, esposo, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, primo, vizinho, amigo e parente, residente que foi ao Caminho dos Pombais nº.63, freguesia e concelho do Porto Moniz e que o seu funeral se realiza hoje Sexta-feira, saindo de sua residência, pelas 15:00 horas, para a Igreja Paroquial de Santa Maria Madalena, Santa - Porto Moniz, onde haverá missa de corpo presente, pelas 16:00 horas, prosseguindo o seu funeral para o cemitério do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todos aqueles que se dignarem a assistir ao seu funeral ou de que qualquer forma manifestarem o seu pesar nesta hora de sofrimento.

Também informa que a missa de 7°. Dia, será realizada na próxima Quinta-feira, dia 17 de Maio pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Maria Madalena, Santa - Porto Moniz.

A Família agradece, a toda a Equipa Médica, Enfermagem, Auxiliares, Pessoal Administrativo, do Centro de Saúde do Porto Moniz, em especial ao Dr. Bernardino Carvão, ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, ao Hospital dos Marmeleiros, as Assistentes Domiciliares, aos Bombeiros Voluntários São Vicente e Porto Moniz, a Ministra da Comunhão, pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram do seu familiar, bem como a todos os familiares e amigos que apoiaram e visitaram o seu ente querido nesta difícil caminhada.

A todos um muito Obrigado!

Porto Moniz, 11 de Maio de 2018