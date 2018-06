Maria Rosa Andrade Abreu

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, nora, genro, netos, bisneto, cunhadas, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa, mãe, sogra, avó, bisavó, cunhada, tia e parente, residente que foi ao Caminho do Poço Barral nº 90, freguesia de Santo António, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:00 horas, saindo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja Velha de São Martinho), para inumação em Jazigo no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Será celebrada missa de corpo presente, pelas 14:30 horas na referida Igreja

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar e antecipadamente às pessoas que com a sua oração e participação a acompanharam neste momento de dor e esperança.

A missa do 7º dia será celebrada na próxima sexta-feira dia 08.06.2018, pelas 19:30 horas, na Igreja Paroquial de Santo Amaro no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Renovando agradecimentos às equipas de enfermagem, assistentes operacionais e médica do 4º andar, lado poente do Hospital dos Marmeleiros e do Hospital Dr. Nélio Mendonça do Serviço de Urgência, todo o apoio, dedicação e carinho com que trataram a sua ente querida.

Querida Avó Rosa,

Queremos te agradecer por tudo o que fizeste por nós, pelo carinho, amor e ternura que sempre nos deste. Um bem haja e descansa em paz.

Dos seus netos, Lénia e Bibiano.

Funchal, 3 de Junho de 2018