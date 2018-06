Maria Noémia Furtado Correia Madeira

FALECEU

R.I.P.

Suas filhas: Susana Madeira e Helena Madeira, seus genros, netas e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó e parente e que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, pelas 13:00 horas, para cremação no mesmo.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Sexta-Feira, dia 22, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho.

A família, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais dos Serviços de Neurocirurgia do 7º andar e Hemato-Oncologia do 3º andar, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, um agradecimento muito especial a todos os profissionais de saúde da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, pela forma carinhosa, atenciosa e profissional como sempre trataram a nossa ente querida e famíliares.

Se for da vontade das pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, a família agradece que em vez de oferecerem flores, façam um donativo para a Associação dos Amigos dos Cuidados Paliativos da RAM - A.A.C.P.R.A.M.

Conta 45439060532

ou pelo NIB 003300004543906053205

Millenium B.C.P

Funchal, 18 de Junho de 2018