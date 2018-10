Conceição de Sá

FALECEU

Seus sobrinhos Graça Sá; Jacinta Sá; marido e filha; Rui Sá, esposa e filho; Cesarina Sá, marido e filhos; Isabel Sá; João Sá, esposa e filhos; Celestino Sá e esposa; Anacleto Sá, esposa e filhos; Jacinto Sá, esposa e filhos; Felisbela Sá, marido e filho; Adelina Sá, marido e filhos; Rufino Sá e filha; Miguel Sá seus primos, amigos, vizinhos, presentes e ausentes, e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada da Capela Nº 151, Curral das Freiras, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:45 horas para o Largo da Bica, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 15:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Sairá uma camioneta pelas 14:30 horas do Lombo Chão e outra pelas 15:00 horas do Pico Furão, passando pela Fajã Escura, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece a equipa médica de enfermagem e assistentes do Centro de Saúde do Curral das Freiras, ao Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça,ao 2º andar nascente do Hospital dos Marmeleiros, aos Bombeiros Voluntários do Curral das Freiras, Transportes de Doentes e a todas as pessoas que prestaram todo o apoio, carinho e dedicação durante a sua doença, em especial a SENHORA BENVINDA SÁ que prestou cuidados diários a nossa tia.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, dia 14/10/2018, pelas 11:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Curral das Freiras, 9 de Outubro de 2018