Avelino Pereira

Faleceu

Sua esposa Maria Luz Barros Pereira e seus filhos Nicolau Barros Pereira e Susana Patrícia Barros Pereira, sobrinhos, vizinhos, amigos e demais familiares presentes e ausentes cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso marido, pai, irmão, tio, vizinho, amigo e parente.

Morador que foi ao sítio da Ribeira da Caixa no Pico do Rato, paróquia de Nossa Senhora da graça, Estreito de Câmara de Lobos. O seu funeral realiza-se hoje, terça-feira, dia 01-05-2018, saindo do Hospital do Funchal pelas 14 horas para a igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, no Estreito de Câmara de Lobos, nde haverá missa de corpo presente, pelas 15:30 horas, prosseguindo o crotejo fúnebre para o Cemitério do Estreito de Câmara de Lobos. A missa de 7.º dia será na próxima quarta-feira, às 18:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, no Estreito de Câmara de Lobos.

A família endereça um especial e merecido agradecimento às pessoas que acompanharem o funeral deste parente e mandarão celebrar uma missa nas intenções das pessoas agradecendo antecipadamente a quem assistir a este piedoso acto, desde já a nossa profunda gratidão e o nosso muito obrigado. Um bem-haja a todos.

Estreito de Câmara de Lobos, 1 de Maio de 2018