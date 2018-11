Maria Laura Jardim Martins Ferreira

(MAIS CONHECIDA PELA MULHER DO FERREIRA)

FALECEU

R.I.P.

Suas filhas, Maria Liliana e marido; Maria Edite e marido; Maria José Rufino; Nélia e neto; seus netos, Dinarte Belarmino, esposa e filho; Rubina Márcia, marido e filho, presentes e ausentes; sua irmã Noemi; cunhada, sobrinhos, primos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia, prima, parente e amiga, residente que foi ao Caminho Azinhaga (Álamos), freguesia de São Roque, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada no próximo (Sábado), dia 10.11.2018, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial dos Álamos no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

A família mui reconhecidamente, agradece a toda a equipa de Enfermagem, Médica, Auxiliares, em especial à Sra. Dra. Ana Santos, do Centro de Saúde de São Roque pelo carinho e dedicação; a toda a equipa do Hospital Dr. Nélio Mendonça Medicina (5º Andar) e também às Auxiliares Domiciliarias, pelo seu trabalho, dedicação e carinho prestado à nossa Mãe,

Minha querida avó.

A sua partida deixou-me uma grande saudade e tristeza no meu coração, mas também deixou-me amor e gratidão por lhe ter conhecido e por me ter criado. Como sua filha, fazendo tudo por mim. Onde estiver, olhe por mim, por todos nós; pois chegou o momento que eu não queria que chegasse, porque e muito difícil dizer-lhe adeus, minha avó. Mas tenho que lhe dizer adeus por muito que me custe. Eu sei que enquanto viveu, a avó sempre foi um exemplo de pessoa, deu amor, protegeu, ralhou e construi-o uma família linda.

Descansa em paz meu amor, minha “Mãe”, minha avó. Sentirei muitas saudades suas. Um beijinho grande daqui até ao céu. Amo-te muito velhinha.

Da tua neta Rubina

Funchal, 5 de Novembro de 2018