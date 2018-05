Maria de Jesus Cró

Faleceu

Suas irmãs, cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, que foi residente à Vereda do Camacho nº304, paróquia da Graça, freguesia de Santo António e que o seu funeral realiza-se hoje, pelas 14.00 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.30 horas na referida capela.

Funchal, 19 de Maio de 2018