Maria Lídia Marta Aguiar da Costa Miranda

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos: António, Mercês e Nuno, suas noras, netos, bisneta e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente, residente que foi à Praceta 25 de Abril, freguesia de Machico e que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas na Igreja Paroquial de Machico, prosseguindo o seu funeral pelas 12:00 horas para o Cemitério Municipal de Machico.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Domingo, dia 20, pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial de Machico.

A família agradece a toda a equipa da Casa da Sagrada Família e Refúgio de São Vicente de Paulo – Lar de Gaula, bem como a toda a equipa do 2º andar-nascente do Hospital dos Marmeleiros, pela forma carinhosa, atenciosa e profissional, como sempre trataram a sua saudosa familiar.

Machico, 16 de Maio de 2018