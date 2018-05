Rosa Jesus Rodrigues

FALECEU

Seus filhos Maria Rosa Abreu Gomes marido, filhos e netos, Domingos de Conceição Abreu esposa, filhos e netos, Manuel Domingos Abreu esposa, filhos e netos, António de Abreu companheira e netos, João de Abreu esposa, filhos e netos, Maria do Rosário Abreu Mendonça marido, filhas e neto, Maria de Fátima Abreu Pinto marido e filhos, Maria Cecília Abreu Barros marido e filhos, Francisco Domingos Abreu companheira e filhos, Lúcia da Graça Abreu marido e filhas, Orlando de Abreu esposa e filho e demais familiares presentes e ausentes cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa avó, bisavó, mãe, cunhada, tia, vizinha, amiga e parente. Morador que foi ao sítio das Romeiras paroquia de Nossa Senhora da Graça Estreito Câmara Lobos e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-Feira, dia 02-05-2018, saindo do Hospital João de Almada pelas 13:45H para a igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça em Estreito Câmara Lobos, onde haverá missa corpo presente pelas 15:30H, prosseguindo o cortejo fúnebre para o Cemitério de Estreito Câmara Lobos.

A missa 7.º dia realiza-se no próximo Domingo às 8:00H na Igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça Estreito Câmara Lobos.

Mãe e avó estás agora a deixar-nos, mas no nosso coração já se instalou uma tristeza profunda e a dor da perda é grande. Temos ainda uma esperança que um dia nos vamos encontrar na eternidade e jamais nos separaremos. Por agora, temos de aprender a viver com a solidão da falta que nos fazes. É verdade que ficam as lembranças do que vivemos e essas nós vamos guardá-las no nosso coração e serão para sempre. Até um dia mãe e avó. Obrigada por tudo o que nos destes e ensinaste, linda Rosa.

A família agradece a Dra. Licínia e as enfermeiras do centro de saúde do estreito pelo carinho e dedicação com o seu familiar e agradece aos cuidados paliativos do Hospital João de Almada pela forma carinhosa com a seu familiar.

A família também endereça um especial agradecimento as pessoas que acompanharem o funeral deste parente, agradecendo antecipadamente a quem assistir a este piedoso ato, a nossa profunda gratidão e o nosso muito obrigado. Um bem-haja a todos.

Estreito de Câmara de Lobos, 2 de Maio de 2018