Abel Bettencourt de Sousa

(MAIS CONHECIDO PELO SR. ABEL, FERREIRO DOS MAROÇOS)

FALECEU

Sua esposa Teresa de Vasconcelos, filhos, genros, noras, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Estrada dos Maroços, freguesia de Machico e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital Dr. João de Almada, pelas 13.30 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora das Preces na Ribeira Grande - Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

PAI

Deixas eternas e boas lembranças, pela pessoa que foste, pelo que fizeste

e por todos os conselhos que nos transmitiste.

Foi vontade de Deus te levar para o seu Jardim, não o culpo por isso porque ele

sabe o que faz, tirou-te do sofrimento em que estavas, dando-te o eterno descanso.

Já não estás mais entre nós mas continuas nos nossos corações e pensamentos.

Sei que estarás olhando por todos nós.

Serás a nossa estrelinha protetora...

Até um dia...

De toda a família ❤

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos, quantos lhe têm manifestado o seu pesar. Agradece, ainda, de um modo especial aos Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do Serviço Unidade Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, por todos os cuidados que tiveram com o seu querido parente.

Mais informa que, no próximo domingo, dia 06/05/2018, pelas 08 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora das Preces na Ribeira Grande - Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Machico, 2 de Maio de 2018