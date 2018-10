Rita Alexandra Gouveia de Freitas Spínola

FALECEU

Suas filhas, genro, neta, irmã, cunhados, sobrinhos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, amiga e parente, residente que foi à Rua dos Frias n.º 40, São Pedro, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 14.30 horas saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho para jazigo do mesmo, sendo precedido de missa de corpo presente pelas 14.00 horas, na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e participa que será celebrada missa de 7.º dia na Igreja de São Pedro, pelas 18.30 horas, na próxima segunda-feira, dia 15-10-2018, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

A família mui reconhecidamente agradece à enfermeira Lígia da reabilitação e ao enfermeiro Miguel do Centro de Saúde do Bom Jesus, à Dr.ª Manuela Barros e à restante equipa da Clínica Actio e aos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada por todo o carinho e serviços prestados durante a sua doença.

Funchal, 12 de Outubro de 2018