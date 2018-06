Angelina de Viveiros

FALECEU

Seus filhos, genros, noras, netos, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Rua Martinho da Costa Lopes - Ribeira Seca, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. João de Almada, pelas 14 horas, para a Igreja da Ribeira Seca - Machico, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 15 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos, quantos lhe têm manifestado o seu pesar.

Um agradecimento especial a toda a Equipa do 2.º piso do Hospital Dr. João de Almada, com especial relevo para o Dr. Pierre Curado e o Enfermeiro Chefe Jorge, que foram incansáveis na forma dedicada e carinhosa como trataram a sua querida familiar, garantindo em todos os momentos o máximo de conforto e serenidade até à sua partida.

Mais informa que, no próximo sábado, dia 09/06/2018, pelas 20 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja da Ribeira Seca - Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Machico, 4 de Junho de 2018