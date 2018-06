Maria da Conceição de Caires Branco

FALECEU

Seu marido Emílio Sousa Branco, seus filhos Rui Alberto Caires Branco e filhas, Helena Maria Caires Branco Calafate, marido e filha, Ana Sofia Caires Branco, marido e filhos, irmã, cunhados, cunhadas e demais família, cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mulher, mãe, sogra, avó, irmã, cunhada e parente, residente que foi à Rua do Lombo da Boa Vista nº 10 A, Santa Maria Maior, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14,30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angustias em São Martinho para jazigo particular do mesmo.

Mais participam que será celebrada missa de corpo presente pelas 14,00 horas, na referida Capela.

A família informa que será celebrada missa de 7º dia na Igreja da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima (Funchal), pelas 19,00 horas, no dia 05/06/2018 (terça-feira), agradecendo antecipada-mente a todos quantos se dignarem assistir a este piedoso ato.

Agradece, também, reconhecidamente a todos os que se dignaram acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Funchal, 1 de Junho de 2018