Maria Fátima de Abreu Fernandes

FALECEU

R.I.P.

Seus irmãos, Fernanda, Jaime, Natália, Clara, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, irmã, cunhada, tia, prima, amiga, vizinha e parente, residente que foi ao Sítio do Barreiro, Vereda do Marido, freguesia da Ribeira Brava e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela mortuária do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:15 horas, para a Igreja paroquial de São Bento, concelho da Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no Cemitério local.

Mais se informa que estará disponível um autocarro junto à Escola de São João, pelas 11:00 horas para todas as pessoas que queiram acompanhar o seu funeral, passando pela Pedra, prosseguindo em cortejo fúnebre até a Vila da Ribeira Brava, regressando depois do funeral ao mesmo local.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, assim como a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar.

“Querida tia, obrigada por tudo o que fizeste por mim. Cuidas-te de mim desde pequenina até agora, sempre estiveste presente quando precisei de ti. Colocavas sempre a família em primeiro lugar. Descansa em paz minha querida e adorada tia.”

Da tua sobrinha: Marlene

Ribeira Brava, 21 de Outubro de 2018