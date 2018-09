Manuel Correia da Silva

FALECEU

Sua esposa Maria de Jesus da Silva Correia; seus filhos Maria Lúcia Correia da Silva, marido e filhos; Maria Elisabete Correia da Silva, marido e filhos; Domingas Correia da Silva, marido e filho; Carmelita Correia da Silva e marido; Graça Correia da Silva; João Carlos Correia da Silva, esposa e filhas; José Manuel Correia da Silva e esposa; seus irmãos José e Maria, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, primos, vizinhos, amigos, presentes e ausentes, e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho das Tocas, 301, Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a igreja paroquial de São Paulo, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de São Paulo, na referida freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

A morte não é nada, apenas passei a outro mundo. Dá-me o nome que sempre me deste, fala-me como sempre me falaste, continua rindo com aquilo que nos fazia rir juntos, reza, sorri, pensa em mim, reza comigo, seca as tuas lágrimas e se me amas não chores mais.

Dos seus filhos.

Ribeira Brava, 10 de Setembro de 2018