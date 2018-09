Maria Amélia Brazão de Freitas

(Irmã da confraria do Santíssimo Sacramento)

FALECEU

Seu irmão, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi ao sítio da Achada Grande, freguesia de São Jorge, concelho de Santana.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, saindo da morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas, com destino à Igreja Paroquial de São Jorge, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral da sua saudosa parente até à sua última morada e informa que na próxima quinta-feira (13/09/2018), pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial de São Jorge, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nestas celebrações.

A família agradece à Direcção e a toda a equipa medica, enfermeiros e pessoal auxiliar do Lar de Idosos de Santana, pela forma profissional e carinhosa com que trataram a sua familiar.

São Jorge, 7 de Setembro de 2018