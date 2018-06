Miguel Arcanjo Martins da Mota

“PAQUITO”

FALECEU

Seus filhos, nora, neto, irmãos, Margarida G, cunhados, sobrinhos e demais família, participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, natural e residente que foi na freguesia da Camacha, cujo funeral se realiza hoje, com celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, na Capela do Cemitério Municipal da Camacha, após o que prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

A família, reconhece e expressa o seu agradecimento a todas as pessoas que têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente, àquelas que, com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento e na missa 7º dia da sua morte (quarta-feira 20-06-2018), em sufrágio da sua alma, na Igreja Matriz da Camacha pelas 18h30.

Querido pai, Viverás para sempre nos nossos corações! - António, Bárbara, Miguel e Margarida

Querido Miguel, A tua partida surpreendeu-nos a todos. A tua alegria de viver, a tua sabedoria, a tua amabilidade e os teus conselhos serão sempre inspiração nas nossas vidas. Descansa em paz. Até sempre, aquele forte abraço. - Dos teus irmãos e de Margarida G que muito te amam.

Camacha, 18 de Junho de 2018