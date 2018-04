Agostinho de Andrade Gomes

(Funeral amanhã, Domingo)

Faleceu

Sua esposa, Maria Lurdes Gonçalves Vieira Gomes, seus filhos, João Vítor Gonçalves Andrade, Ricardo Ezequiel Gonçalves Andrade, Patrícia Gonçalves Andrade, Carina Gonçalves Andrade e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso, esposo, pai, irmão, cunhado, tio, primo, vizinho, amigo e parente, natural da Tabua - Ribeira Brava e residente que foi à Estrada do Socorro, Entrada 113 nº. 28, freguesia dos Canhas e concelho da Ponta do Sol e que o seu funeral se realiza amanhã, Domingo, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:00 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade - Canhas, onde haverá missa de corpo presente, pelas 11:00 horas, prosseguindo o seu funeral para o cemitério do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todos aqueles que se dignarem a assistir ao seu funeral ou de que qualquer forma manifestarem o seu pesar nesta hora de sofrimento.

A família informa que haverá carros, saindo das Eiras, passando pelo o Carvalhal, pelas 10:00 horas, para quem quiser participar no seu funeral, regressando depois ao mesmo local.

A todos um muito Obrigado!

Canhas, 28 de Abril de 2018