PARTICIPAÇÕES

Maria da Silva Henriques

(Conhecida por Gilda)

Faleceu

R.I.P.

Seu marido, Manuel Telésforo de Vasconcelos suas filhas, Paulina da Cruz Henriques de Vasconcelos Freitas seu marido, filhos, neto, Maria Helena de Vasconcelos Sousa seu marido e filhos, Cristina Maria de Vasconcelos Lopes seu marido e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, bisavó e parente, residente que foi à Entrada das Murteiras, nº 11, freguesia de Santa Maria Maior e que o seu funeral se realiza hoje pelas 14:00 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angustias em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º dia no próximo domingo dia 17/06/2018, pelas 10:30 horas na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus (Boa Nova), Funchal.

A família agradece médicos, enfermeiros, assistentes operacionais do 5º andar nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, à Sr.ª Dr.ª Rita, Sr. Dr. Ibraim, às cuidadoras Sr.ª D. Manuela e Sr.ª D. Ana e equipa de enfermagem de Santa Maria Maior, pela forma carinhosa e dedicada como trataram a sua parente.

O sócio-gerente e colaboradores da Minha Oficina cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da Sr.ª D. Maria da Silva Henriques, avó do sócio-gerente Sr. João Pedro Vasconcelos Freitas, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 14:00 horas, saindo da capela do cemitério de São Martinho para o mesmo.

Funchal, 13 de Junho de 2018