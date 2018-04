Maria Olívia Ferreira Fernandes Silva

Faleceu

Seu marido, Marco Bruno do Nascimento Aguiar da Silva, seus filhos, genro, neto, seu bisavó, irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, os demais familiares e amigos, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa e querida parente, natural e residente que foi na paróquia da Assomada, freguesia do Caniço, cujo funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 11h00, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço, após à qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

No próximo sábado 07-04-2018, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada uma missa em sufrágio da sua alma pelas 19h00, na Igreja Paroquial da Assomada, pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem na mesma.

“Não existe partida para aqueles que permanecerão eternamente nos nossos corações.”

Da tua prima Carla Aguiar, marido e filhos

Caniço, 2 de Abril de 2018