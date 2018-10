Maria Lucinda Batista de Gouveia

Faleceu

Seu filho, José Luís Gouveia de Freitas, suas filhas, Fernanda Maria Gouveia de Freitas Caires e Maria Inês Gouveia de Freitas, sua nora, Maria da Graça, seus genros, João Manuel e Gilberto, suas netas, Tânia, Patrícia e Ivone, seu neto Daniel, bisneta, Isabella e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua querida mãe, sogra, avó, bisavó e parente residente que foi no Sitio das Levadas, freguesia de Gaula.

Mais participam que se encontra em câmara ardente, na capela mortuária do Lar da Casa da Sagrada Família Gaula, e que seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Luz Gaula, pelas 14:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da Localidade.

A família muito reconhecida agradece, a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente, a quem participar no funeral acompanhando a sua ente querida até a sua última morada.

Santa Cruz, 15 de Outubro de 2018